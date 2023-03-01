Стоимость отопления сейчас и 13 лет назад: раньше ситуация была еще хуже

"Сравнивать нельзя, но давайте сравним. Счета за квартиру моих родителей в Лаздинае: январь 2023 г. – 88,27 евро, январь 2022 г. – 132,84 евро, январь 2010 г. – 139,36 евро (481,18 лит). Кто-то говорил, что без большого соседа пропадем или замерзнем. Год войны, отношений немного, но счет на треть меньше", – писал Рукас, которого удивил счет за 2010 год.

"Дом несколько лет назад реновирован (+28 евро в месяц, пока не выплатят кредит). Можно ли лучше прорекламировать реновацию? Средняя зарплата "на руки" сейчас 1119 евро, в 2010 г. была 449,6 евро", – писал аналитик INVL.

Он сравнивал цену на отопление в нереновированном жилье в 2010 г. и в том же жилье после реновации в 2022 г. и сказал Delfi, что сама цена на отопление в прошлом году была даже выше, чем 10 лет назад, а конечный счет похожий, несмотря на большую эффективность.

"Потребление уменьшилось, но цена выше, чем в 2010 году", – заметил аналитик.

Он подчеркнул, что и доходы за 10 лет выросли, но этого иногда не замечают.

"Посмотрите за 10–20 лет, скачок впечатляет. Второе, что удивило - сама цена на отопление адекватная – соотношение с доходами лучше (...). Если мы сейчас жалуемся на цены на отопление, то что должно было быть 13 лет назад", – сказал Рукас.

"Третий момент, реновация помогает. В данном случае помогло. И четвертое, наверное, что больше радует в таком страшном контексте, это: идет война, отношения с Россией разрываются, та сторона пугала, что будем "мерзнуть", использовала в своей пропаганде "мерзнущих немцев" – и ничего подобного", – обобщил собеседник.

Объясняя разницу в счетах за январь 2022 и 2023 г., он сказал, что тут уже все зависит от температуры и цены за кВт/ч.

По данным Государственной службы регулирования энергетики (ГСРЭ), в январе 2010 г. 1 кВт/ч отопления в Вильнюсе стоил 6,01 центов, в январе 2022 г. – 9,24 центов, в январе 2023 г. – 7,87 центов.

В первом случае указана цена с НДС, в двух последних - без НДС, поскольку тариф нулевой.