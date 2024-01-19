Стоимость аренды в столице: для снижения цен нужно несколько условий

"Появился коливинг, другие проекты", – прибавил специалист. ОН заметил, что стало больше арендуемого жилья, построенного после 2010 года.

Даже если у человека в 2022 г. было 90% начального взноса, в 2023 г. - уже вся сумма, он увидел высокую ставку и понимает, что аренда не стоит больше ипотечного взноса. Поэтому человек арендует, чтобы не брать на себя обязательства при высоких ценах", – пояснил представитель Inreal Томас-Совиюс Квайницкас.

"Процентная ставка, зарплаты, высокие цены – вот факторы, влияющие на рынок аренды. Проблема накопления первого взноса никуда не исчезла, цены на квартиры не снизились. Расходы на жизнь подорожали, поэтому собрать деньги стало еще сложнее.

Несмотря на то, что в Литве популярнее тенденция покупки, а не аренды жилья, сейчас из-за высоких цен на недвижимость и ипотеку многие жители выбирают альтернативу аренды. Одни не могут купить жилье из-за небольших доходов, другие не накопили первый взнос, а третьи не хотят попасть в кабалу из-за высоких цен на недвижимость и больших расходов на возвращение кредита.

"Арендуют и совсем новое жилье, в котором еще никто не жил. Появился большой выбор 2-комнатных квартир. Люди стали понимать, что 1-комнатные квартиры не слишком привлекательные варианты, а за аренду 3-комнатной выручка недостаточная", – пояснил эксперт.

Глава компании Mano numai Ауримас Чагус сказал, что в Вильнюсе количество арендуемых квартир на рынке выросло на 6%. "Примерно треть ассортимента - новое жилье (после 2010)", – заметил он.

Но цены на аренду пока не снижаются, а даже немного увеличиваются, поскольку стала менее доступной покупка своего жилья.

Однако, по словам Квайницкаса, аренда сейчас стоит меньше, чем в начале войны в Украине.

По его словам, в конце 2023 года аренда жилья в домах, построенных до 1990 г., если говорить о двухкомнатных квартирах, стоила около 500 евро, 1990-2010 гг. – 570 евро, после 2010 г. – 700 евро, до 1940 г. – 690 евро.

"Дороже всего стоит аренда нового жилья и жилья в Старом городе и Науяместисе", – сказал собеседник.