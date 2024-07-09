Стиль вильнюсцев в жаркие дни: практически как на взморье

Прохожие в городе носят тонкие блузки, короткие юбки, шорты, легкие платья, развевающиеся рубашки, короткие топы. На ногах легкие кеды, босоножки.
Фотограф Delfi увековечил стиль горожан в жаркие дни.
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Лето в самом разгаре. Наслаждаться теплом осталось недолго. Летом можно достать из шкафов любимую одежду.
Прохожие в городе носят тонкие блузки, короткие юбки, шорты, легкие платья, развевающиеся рубашки, короткие топы. На ногах легкие кеды, босоножки.
Фотограф Delfi увековечил стиль горожан в жаркие дни.