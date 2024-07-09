2024.07.09 07:09

Стиль вильнюсцев в жаркие дни: практически как на взморье

 
Модестас Мяшке
ru.DELFI.lt
Vilniečių stilius per karščius
Vilniečių stilius per karščius
ФОТО: Tomas Vinickas | Delfi

Лето в самом разгаре. Наслаждаться теплом осталось недолго. Летом можно достать из шкафов любимую одежду.

Прохожие в городе носят тонкие блузки, короткие юбки, шорты, легкие платья, развевающиеся рубашки, короткие топы. На ногах легкие кеды, босоножки.

Vilniečių stilius per karščius

Фотограф Delfi увековечил стиль горожан в жаркие дни.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии