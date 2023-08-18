18 августа 2023 г. 07:09

Стиль вильнюсцев в самый жаркий день недели

 
Иоана Балче
ru.DELFI.lt
Vilniečių stilius karščiausią Rugpjūčio dieną - 19
Vilniečių stilius karščiausią Rugpjūčio dieną - 19
В Литве установилась знойная погода, на улице находиться тяжело из-за жары. Особенно жарко в городах, где теплом "дышат" асфальт и стены домов. Как в такую погоду одеваются вильнюсцы?
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Delfi
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