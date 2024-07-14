2024.07.14 07:04

Стиль отдыхающих на курорте, который предпочитают состоятельные жители Литвы

 
Модеста Мяшке
Шарунас Мяшкис
ru.DELFI.lt
Nidos poilsiautojų stiliukas
Nidos poilsiautojų stiliukas
ФОТО: Modesta Meškė | Delfi

Нида в Литве – курорт, который притягивает состоятельных отдыхающих. Летом здесь очень сложно найти свободное жилье, место для парковки, кафе и рестораны заполнены до отказа, на пляжах – масса отдыхающих, а под открытым небом появляются даже салоны роскошных автомобилей.

По вечерам здесь проходят веселые вечеринки, концерты и другие развлечения – Нида летом сверкает роскошью.

Delfi интересовался стилем отдыхающих на курорте.

В фотогалерее - образы из Ниды.

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