Стиль отдыхающих на курорте, который предпочитают состоятельные жители Литвы

Нида в Литве – курорт, который притягивает состоятельных отдыхающих. Летом здесь очень сложно найти свободное жилье, место для парковки, кафе и рестораны заполнены до отказа, на пляжах – масса отдыхающих, а под открытым небом появляются даже салоны роскошных автомобилей.