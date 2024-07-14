Стиль отдыхающих на курорте, который предпочитают состоятельные жители Литвы

По вечерам здесь проходят веселые вечеринки, концерты и другие развлечения – Нида летом сверкает роскошью.
Delfi интересовался стилем отдыхающих на курорте.
В фотогалерее - образы из Ниды.
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Нида в Литве – курорт, который притягивает состоятельных отдыхающих. Летом здесь очень сложно найти свободное жилье, место для парковки, кафе и рестораны заполнены до отказа, на пляжах – масса отдыхающих, а под открытым небом появляются даже салоны роскошных автомобилей.
По вечерам здесь проходят веселые вечеринки, концерты и другие развлечения – Нида летом сверкает роскошью.
Delfi интересовался стилем отдыхающих на курорте.
В фотогалерее - образы из Ниды.