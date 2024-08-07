Стиль клайпедских улиц: как выглядят отдыхающие на взморье

Фотограф Андрюс Венгалис фотографирует клайпедчан и гостей города. На его снимках - отдыхающие, которых не омрачают заботы и рутина. У каждого свой неповторимый стиль.
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Лето – время жаркого солнца и отпусков. До осени осталось немного времени, поэтому люди стараются насладиться теплом и солнцем, выбирают свободный стиль.
Фотограф Андрюс Венгалис фотографирует клайпедчан и гостей города. На его снимках - отдыхающие, которых не омрачают заботы и рутина. У каждого свой неповторимый стиль.