2024.08.07 07:06

Стиль клайпедских улиц: как выглядят отдыхающие на взморье

 
Модеста Мяшке
ru.DELFI.lt

Лето – время жаркого солнца и отпусков. До осени осталось немного времени, поэтому люди стараются насладиться теплом и солнцем, выбирают свободный стиль.

Фотограф Андрюс Венгалис фотографирует клайпедчан и гостей города. На его снимках - отдыхающие, которых не омрачают заботы и рутина. У каждого свой неповторимый стиль.

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