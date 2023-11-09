Стихия в Западной Литве: Клайпеда готовится к серьезной схватке

 
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Danėje ties Klaipėda – stichinis vandens lygis
Danėje ties Klaipėda – stichinis vandens lygis
Наводнение добралось до Клайпеды. Уровень воды в реке Дане достиг критического показателя – 289 см. Глава Клайпеды Арвидас Вайткус сказал, что ситуация под контролем, она стабилизировалась. Муниципалитет, по его словам, должен готовиться к подобным стихиям в будущем.

"Когда уровень воды в реке Дане поднимается больше 30 см, установленные 30–50 лет назад коллекторы затапливает. Уже полгода назад мы говорили, что нужно организовать проекты гидромоделирования и думать, как бороться со стихией, как на ул. Данес рядом с рекой, так и в Старом городе, видимо, надо устанавливать насосы, с помощью которых воду будут возвращать в реку, в залив, в Балтийское море.

Природа, ее изменения в Литве ясно показывают, что без новых средств стихия рано или поздно захватит город, ее будет сложно обуздать", – обобщил Вайткус.

Сейчас, по его словам, ситуация стабилизировалась.

Мэр сказал, что пока говорить о нанесенном ущербе рано.

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