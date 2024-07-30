Стихия оставила пенсионеров без электричества: ESO рекомендует приобрести генератор

„Мы не собираемся покупать генератор“, – сказала женщина Delfi.
Она надеется, что электричество скоро появится.
Пожилые люди не паникуют. „Неизвестно, что будет. Нам трудно сказать. Но мы не собираемся покупать генератор“, – сказала Ангеле.
Женщина заметила, что однажды они с мужем провели без электричества 24 часа. „Было и такое, когда электричества не было 2-3 суток. Это несколько лет назад, когда шли ремонты. С большим морозильником все было хорошо, все сохранилось“, – сказала Ангеле. Она надеется, что и в этот раз все обойдется.
По рекомендации ESO, для удовлетворения минимальных потребностей семье из 3 человек достаточно генератора мощностью 3 кВт. Благодаря ему можно использовать все электроприборы, но не одновременно.
На рынке можно взять в аренду бензиновый генератор мощностью 2 кВт за 18 евро в сутки, 5 кВт – за 26 евро в сутки. Генератор мощностью 3 кВт стоит около 200 евро.
Пресс-секретарь ESO Раса Юодкене сказала, что сейчас сложно сказать, сколько времени займет ремонт, поэтому жителей попросили позаботиться о генераторах.
„На данный момент буря продолжается не только в Вильнюсе, но и в других регионах. Оценить масштабы ущерба, понять, сколько времени потребует ремонт, пока сложно.
Мы решили информировать жителей, чтобы те, кто живет в удаленных районах, если могут, позаботились о генераторах. Кто не может этого сделать по разным причинам, должны настроиться на то, что электричества придется подождать. Возможно, они могут переехать к близким“, – сказала Юодкене.
Она информировала, что ESO в первую очередь заботится о критически важных объектах инфраструктуры - госучреждениях, больницах.
„Жителей также к отдельным линиям подключаем, но пока мы не везде можем проехать, подойти. Это сделать сложно в условиях бури. Поэтому мы информировали жителей, чтобы они знали, не ждали, что электричество вот-вот появится. Мне кажется, лучше быть информированным, чтобы подготовиться“, – сказала Юодкене.
„Во вторник утром у нас будет информация, систематизируем данные, (…) сможем поднять дроны, осмотреть территории, оценить. Но уже сейчас могу сказать, что потребуется время“, – заметила она.
По данным на 9 ч. 30 июля, без света остаются 108 000 хозяйств.