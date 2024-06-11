Стихия не отступает: на литовском взморье прогнозируют бурю

Ожидается переменная облачность, во многих районах пройдут кратковременные дожди. Только на востоке будет суше. Днем местами грозы. Поднимется сильный ветер, у моря до 15–20 м/с. Воздух прогреется до 20–25, у моря до 17–19 градусов тепла.

В среду ночью во многих районах время от времени пройдут кратковременные дожди. Днем небольшое дожди ожидаются лишь местами. По-прежнему ожидается сильный ветер - у моря до 15–18 м/с. Ночью будет 7–12, местами 13–15 градусов выше нуля. Днем ожидается 17–22 градусов тепла.