Статистики предупреждают об угрозе: эксперт предлагает подождать хотя бы неделю

Ученый Euromonitor International, член группы экспертов, созданной премьер-министром Ингридой Шимоните Вайдотас Землис-Балявичюс заверил, что несмотря на сигнал об опасности, который посылают статистики, надо подождать неделю и потом думать, что предпринимать.

"Данные показали, что раньше количество случаев быстро сокращалось, сейчас темп замедлился. Если посмотреть на данные по областям, то в четырех за последнюю неделю показатель вырос. Да, сам темп снижения замедлился. Причина этого пока неясна", – сказал собеседник.

По его словам, вчерашние данные показали, что количество новых случаев выросло в Вильнюсском, Алитусском, Мариямпольском и Утенском округах.

Причины, по словам Землиса-Балявичюса, пока неясны.

"Есть два варианта. Один - началась дополнительная профилактическая проверка. Это может быть хорошей новостью, значит, что мы больше тестируем, больше случаев отслеживаем. Чем больше отслеживаем, тем больше пресекаем появление новых случаев (..).

Плохой вариант - я не вижу по данным, чтобы тестирование выросло. Ситуация схожая, только в Вильнюсе пару дней в мобильных пунктах сдавали больше тестов. В других муниципалитетах я этого не видел. Пока вызывает беспокойство рост числа новых тестов", – сказал ученый.

Это, по его словам, плохой знак - эпидемия возвращается.

"Сейчас немало говорят о том, что ограничения плохие, что они недейственны и т.д. Это вероятно дает эффект. Люди считают, что да, эти ограничения не имеют смысла, и не соблюдают ограничения (..) Лучше следить еще в течение недели, тогда принимать решение. Пока есть данные за несколько дней, спешить не надо", – считает Землис-Балявичюс.

Эксперт считает, что, возможно, масштабы тестирования снизились, поскольку большая часть врачей привита, им теперь не нужно тестироваться. Но масштабы снизились не только в сфере медицины, это уже плохо.

"Видно, что было падение тестирования в сфере медицины. Но, к сожалению, снизилось тестирование и в других сферах. Сократились масштабы всего тестирования, (..) тестирование можно снижать, когда количество положительных тестов составляет не больше 4%", – сказал он.

Землис-Балявичюс не считает, что на такую ситуацию подействовало открытие бизнеса на прошлой неделе.

"Теоретически через неделю не может проявиться последствие послаблений, ведь неделя – инкубационный период: люди приходят, заражаются, это будет видно через неделю-другую. Другой момент – ограничения связаны с настроем людей, эти недовольства, сомнения в связи с пользой ограничений уже высказывались. Я думаю, люди стали проще смотреть на все эти ограничения", – сказал эксперт.

Проблема со всеми ограничениями, по словам специалиста, в том, что достаточно 10-20% не соблюдающих порядок, и эпидемия вернется.

"У информационной войны есть свои последствия", – заметил ученый.

Он предположил, какие ограничения изменятся на этой неделе.

"Мы можем облегчить требование в связи с ношением масок на улицах, ведь сейчас можно ходить без маски, если в 20 м от тебя нет других людей и ты находишься не в городе. Этот порядок можно облегчить", – считает ученый.

По словам Землиса-Балявичюса, можно надеяться, что без маски можно будет ходить на открытом пространстве, если удается соблюдать безопасную дистанцию в два метра.

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"Я думаю, тут нет какой-то особой ошибки. Это те же грабли, на которые и мы лезем. Это преждевременные послабления при высоком уровне эпидемии. Посмотрите на страны, которые справляются с задачей - там цель политики - 0 показатель", – сказал эксперт.