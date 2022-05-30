В прошлом году предприятиями розничной торговли и общественного питания страны было продано 3,3 млн декалитров водки, виски, коньяка и других крепких напитков – на 11,8% больше, а вина и ферментированных напитков - 4,7 млн. декалитра – на 14,2% больше. Как и каждый год, больше всего было продано пива - 21,9 млн. декалитра или на 1,3% меньше, чем в 2020 году.
В 2021 году страна произвела 0,967 млн. декалитра алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) – на 15,2% больше, чем годом ранее.
На 9,1% выросло производство виноградного вина и вермутов (0,749 млн декалитра), ферментированных напитков – на 9,3% больше (4,6 млн декалитра). Больше всего было произведено пива - 33,6 млн. декалитра, его производство за год увеличилось на 5%.
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