Статистика: в Литве реальная заработная плата выросла в 11 раз больше, чем в среднем по ОЭСР

Как указано в сообщении Министерства социальной защиты и труда, ускорение роста реальной заработной платы (рост зарплаты превышающий инфляцию) в Литве за последние пять лет составило 16,5%. Это в 11 раз больше, чем средний показатель по ОЭСР (1,5%).

„Литовские работодатели и работники могут по праву радоваться и гордиться таким ростом зарплат. Ведь общая цель должна состоять не в том, чтобы производить дешевле, а в том, чтобы производить лучше других и продавать дороже. Когда производство дешевеет, страдают не только работники, но и местный бизнес, поскольку потребителям не на что покупать товары и услуги. По мере увеличения доходов работников зарабатывать больше также может местный бизнес“, - цитируется в сообщении Шилинскас.