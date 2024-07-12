Статистика: в Литве реальная заработная плата выросла в 11 раз больше, чем в среднем по ОЭСР

Как указано в сообщении Министерства социальной защиты и труда, ускорение роста реальной заработной платы (рост зарплаты превышающий инфляцию) в Литве за последние пять лет составило 16,5%. Это в 11 раз больше, чем средний показатель по ОЭСР (1,5%).
Данные ОЭСР показывают, что рост минимальной месячной зарплаты (ММЗ) также был значительным. В Литве он достиг 20%, тогда как средний показатель по ОЭСР составил 12,8%.
По мнению министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, такой быстрый рост объясняется тем, что Литва лучше других стран преодолела кризисы.
„Литовские работодатели и работники могут по праву радоваться и гордиться таким ростом зарплат. Ведь общая цель должна состоять не в том, чтобы производить дешевле, а в том, чтобы производить лучше других и продавать дороже. Когда производство дешевеет, страдают не только работники, но и местный бизнес, поскольку потребителям не на что покупать товары и услуги. По мере увеличения доходов работников зарабатывать больше также может местный бизнес“, - цитируется в сообщении Шилинскас.
По данным ОЭСР, быстрее всего реальная заработная плата в Литве росла в секторах здравоохранения, социальной работы, образования, информации и коммуникаций, а также финансов и страхования. Самый медленный рост зафиксирован в сфере услуг размещения и общественного питания, развлечений и отдыха, а также в оптовой и розничной торговле.