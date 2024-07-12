2024.07.12 07:18

Статистика: в Литве реальная заработная плата выросла в 11 раз больше, чем в среднем по ОЭСР

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pinigų iliustracijos
Pinigų iliustracijos
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) показывают, что с конца 2019 года в Литве реальная заработная плата росла быстрее всего по сравнению с другими странами, входящими в организацию.

Как указано в сообщении Министерства социальной защиты и труда, ускорение роста реальной заработной платы (рост зарплаты превышающий инфляцию) в Литве за последние пять лет составило 16,5%. Это в 11 раз больше, чем средний показатель по ОЭСР (1,5%).

Данные ОЭСР показывают, что рост минимальной месячной зарплаты (ММЗ) также был значительным. В Литве он достиг 20%, тогда как средний показатель по ОЭСР составил 12,8%.

По мнению министра социальной защиты и труда Витаутаса Шилинскаса, такой быстрый рост объясняется тем, что Литва лучше других стран преодолела кризисы.

„Литовские работодатели и работники могут по праву радоваться и гордиться таким ростом зарплат. Ведь общая цель должна состоять не в том, чтобы производить дешевле, а в том, чтобы производить лучше других и продавать дороже. Когда производство дешевеет, страдают не только работники, но и местный бизнес, поскольку потребителям не на что покупать товары и услуги. По мере увеличения доходов работников зарабатывать больше также может местный бизнес“, - цитируется в сообщении Шилинскас.

По данным ОЭСР, быстрее всего реальная заработная плата в Литве росла в секторах здравоохранения, социальной работы, образования, информации и коммуникаций, а также финансов и страхования. Самый медленный рост зафиксирован в сфере услуг размещения и общественного питания, развлечений и отдыха, а также в оптовой и розничной торговле.

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