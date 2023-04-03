Статистика: в 27 из 28 клайпедских школ обнаружены следы наркотиков

По ее словам, в этом году в школах обнаруживали в основном следы кокаина.

"В январе-феврале 2023 года в Клайпеде проверяли школы на предмет распространения наркотиков. Из 40 школ в тестировании согласились участвовать лишь 28. В 27 из 28 были обнаружены следы наркотиков", – сказала Žinių radijаs Балютавичюте, заметив, что в основном речь идет о следах кокаина.

По ее словам, в 2021 году в тестировании участвовали 30 школ из 40, тогда чаще встречались следы конопли. Тогда следы наркотиков были обнаружены в 12 из 30 школ.

"Мы видим, что наркотики распространены шире, чем в 2021 году. И распространяются другие наркотики. Сейчас обнаружили более сильнодействующее вещество, чем конопля", – заметила Балютавичюте.

По ее словам, специалисты считают, что следов конопли стало меньше, потому что это вещество в жидком виде перекочевало в электронные сигареты. В этом году следы конопли обнаружили лишь в одной школе.

"Огорчает тот факт, что следы наркотиков обнаружены во всех 27 школах. Раньше мы акцентировали гимназии и профессиональные училища, а это исследование показало, что наркотики появились уже в прогимназиях, это проблема", – прибавила специалист.

Балютавичюте заметила, что исследование не показывает факт употребления наркотиков, оно свидетельствует о том, что наркотики находятся рядом с детьми - и это проблема. Она сказала, что надо больше говорить с детьми о последствия употребления наркотиков.