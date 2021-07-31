Статистика: уровень риска бедности в Литве за время пандемии снизился

Данные статистики показывают, что уровень риска бедности в прошлом году был 20% - на 0,9% ниже, чем в 2019 году.

"В рамках экспериментальной статистики в 2021 году была произведена оценка показателей бедности на основании доходов прошлого периода - 2020 года. За время пандемии 2020 года бедность - относительная и абсолютная - снижалась во всех возрастных группах", - сказала на пресс-конференции в пятницу заместитель генерального директора департамента Инга Масюлайтите-Шукевич.

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"Правда, по типам домашних хозяйств такой однозначности нет. Например, процент одиноких лиц, попадающих в риск относительной бедности, повысился на 0,6 проц. пункта", - добавила она.

По словам статистиков, в риск бедности попадает 47,4% одиноких людей.

Самый высокий уровень риска бедности по возрасту в 2020 году был у людей 65+ - 35,1% или на 0,9 пункта ниже, чем по доходам 2019 года.

Уровень абсолютной бедности снизился на 1,5 пункта и составил 3,6%, а в абсолютной бедности живут 15,7% одиноких родителей - на такие домохозяйства приходится менее 260 евро, а на семью из двух взрослых и двух детей - 546 евро.