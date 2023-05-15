Статистика: сколько жителей получили штрафы за курение на балконах

Вильнюсец Лукас на балконе не курит, он решил покурить на улице у подъезда.

"Я не привык курить дома", – сказал он.

Однако другие курильщики признались, что курят на балконах и не видят в этом ничего плохого.

"Я сама курю на балконе. А где курить? Бывает, что соседи злятся, говорят, воняет. На улице тоже нельзя", – сказала одна жительница Вильнюса.

Другая сказала, что соседи не злятся, хотя в их доме курить на балконе запрещается.

Другие собеседники жаловались на соседей-курильщиков, но сказали, что ничего не предпринимают.

"Очень неприятно, злюсь. Но что поделаешь", – сказала одна женщина.

С ней согласилась и другая – соседи курят, несмотря на запрет.

"Не знаю, что с ними делать. Штрафовать. Неприятно, конечно. Но там такой сосед - договориться с ним невозможно", – сказала она.

Другой собеседник тоже жаловался на соседей-курильщиков, но сказал, что ничего с этим не делает.

Однако были и собеседники, которые признали, что на них даже полицию вызывали.

Всего в Вильнюсе около 6500 многоквартирных домов, в 1/4 из них курение запрещено.

Если хотя бы один житель дома просит запретить курение в доме, дом включают в список домов, где курение запрещается.

"Когда погода улучшается, мы получаем больше жалоб, когда на улице холодно – меньше. Вот сейчас светит солнце, только за последние несколько дней мы получили 15 жалоб", – сказал LNK представитель Вильнюсского муниципалитета Гинтарас Леперскас.

Жители могут пожаловаться на курящих соседей.

"Одной жалобы мало, надо представить и другую информацию – фото или видео, на котором видно, что курить конкретный человек. Тогда мы уже общаемся с конкретным человеком", – сказал Леперскас.

Он признал, что в Вильнюсе за курение на балконе никто не был наказан.

"Обычно все заканчивается предупреждением. Если поступают повторные жалобы, тогда мы предлагаем обращаться в полицию, штрафует полиция", – заметил Леперскас.

В прошлом году полиция составила 1800 протоколов за курение в неположенном месте.

"В этом году за первый квартал составлено 800 протоколов. Но не все эти люди курили на балконах. В этом количестве больше несовершеннолетних, куривших в неположенных местах. Сколько человек были наказаны за курение на балконах, я не могу указать", – сказал LNK пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Когда вы видите курящего на балконе человека, рекомендуется не вызывать полицию, а делать фото или видео.

"Чаще всего заявления регистрируют на портале epolicija.lt, присылают доказательства. Если выясняют личность курившего, его наказывают. Могут наказать и владельца жилья", – заметил Матонис.

На нарушение запрета грозит штраф в размере 20-50 евро. За повторное – от 50 до 90 евро.