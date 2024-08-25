2024.08.25 10:44

Статистика: какие водители чаще совершают ДТП?

 
ru.DELFI.lt
Avarija Naujojoje Vilnioje
Avarija Naujojoje Vilnioje
ФОТО: Jaunius Matonis | Delfi

Если говорить о культуре вождения литовских водителей, то можно услышать разные стереотипы. Утверждают, что водители одной возрастной группы ведут себя безответственно, а другой – излишне осторожничают. Насколько реальны эти утверждения, можно посмотреть, взглянув на статистику страховщиков.

По данным Lietuvos draudimаs, больше всего ДТП в этом году совершили водители 36-45 лет. Они были виновниками 28% всех ДТП. Похожей была ситуация и в 2023 году – 27%.

Представитель страховой компании Артурас Юодейкис сказал, что такие данные могут быть связаны с тем, что это самые активные водители, они чаще всего ездят на машинах.

„В возрастную группу 36–45 лет входит немало людей, ведущих активный образ жизни. Это и молодые родители, которым удобнее ездить на своем авто, чем на общественном транспорте. На дорогах много людей этой возрастной группы, поэтому и ДТП фиксируется больше. Вероятно, молодежь чаще пользуется общественным транспортом или услугами подвоза“, − заметил Юодейкис.

По данным Lietuvos draudimаs, меньше всего ДТП совершают водители 18-25 и 66-86 лет. В этих возрастных группах фиксируется соответственно 5% и 10% всех страховых случаев.

„Как правило, самые молодые водители недавно получили права. В отношении молодых водителей действует больше ограничений, в том числе скорости, поэтому, вероятно, и ДТП они совершают реже. Такие люди еще неопытные водители, поэтому они ведут себя осторожнее“, – предположил специалист.

По словам Юодейкиса, больше всего ущерба на дорогах наносят водители старше 86 лет.

„Естественно, что с возрастом навыки вождения ухудшаются, становится хуже концентрация. И хотя в целом водители этой группы совершают немного ДТП, они наносят больше ущерба, чем водители других возрастных групп. В таком возрасте машинами управляют немногие“, – заметил специалист.

По данным Lietuvos draudimаs, чаще всего в ДТП попадают автомобили BMW, Toyota и Volkswagen.

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