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За минувшие сутки в Литве выявлены 782 новых случая заражения COVID-19, фиксировалось три смерти от коронавируса, показывают обнародованные в пятницу данные Департамента статистики.
Статистика COVID-19: 782 новых случая, умерли три человека
© Reuters / Scanpix

Впервые заразились 600 человек, повторно - 172, в третий раз – 10 человек.

В больницах проходят лечение 180 пациентов с COVID-19, из них 7 - в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 467,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 34,9%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.

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