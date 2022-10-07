Статистика COVID-19: 782 новых случая, умерли три человека

Впервые заразились 600 человек, повторно - 172, в третий раз – 10 человек.
В больницах проходят лечение 180 пациентов с COVID-19, из них 7 - в реанимации.
За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 467,8 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составила 34,9%.
В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.
В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 70% жителей.
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