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За минувшие сутки в Литве выявлено 53 новых случая заражения COVID-19, скончался один человека, показывают обнародованные в воскресенье данные Департамента статистики.
Статистика COVID-19: 53 новых случая и одна смерть
© DELFI / Karolina Pansevič

Впервые заразились 46 человек, повторно - 7.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 360,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 25,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.

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