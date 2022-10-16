Статистика COVID-19: 53 новых случая и одна смерть

Впервые заразились 46 человек, повторно - 7.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. человек составил 360,3 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составила 25,3%.

В начале февраля за сутки устанавливалось более 14 тыс. случаев заражения. Хотя бы один раз коронавирусом в стране заразилось более 1,2 млн человек.

В Литве как минимум одной дозой вакцины от коронавируса привиты 70% жителей.