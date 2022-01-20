Доля положительных тестов за последние семь дней составила 24,8%.

Хуже всего положение в Вильнюсе – на 100 000 жителей за 14 дней приходится 3145,6 случаев, в Клайпеде – 3133,7 случая. В Каунасе показатель составляет 2887,7 случаев.

Лучше всего дела обстоят в Пагегяй, где на 100 000 жителей за 14 дней приходится 392,9 случая. Но по проценту положительных тестов за последние 7 дней муниципалитет входит в черную зону COVID–19.