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Настроение жителей Литвы очень плохое. Результаты опроса компании Baltijos tyrimai показали, что 9 из 10 респондентов считают, что ситуация в стране ухудшается. По словам главы Baltijos tyrimai Расы Алишаускене, жители надеются, что политики возьмут на себя ответственность за ухудшение ситуации.
Статистика: 9 из 10 жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Алишаускене сказала LNK: "Год назад результат был похожим. Еще хуже оценка была в 2008-2009 гг, это не первое такое волнение. Только что сейчас, наверное, в первый раз за 30 лет у нас не один кризис, а сразу три: в секторе здравоохранения, в энергетике и ценах, плюс война и неуверенность в завтрашнем дне. Масса фактов, которые не дают улыбаться".

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По ее словам, настроение жителей зависит от политической ситуации в стране и влияющих факторов.

"В Украине сейчас больше 7 из 10 жителей считают, что дела идут к лучшему, это вера в победу. Есть другие факторы, больше эмоциональные, хотя эмоции там во всех отношениях более сложные, чем у нас", – заметила Алишаускене.

По ее оценке, люди сейчас обеспокоены в связи с базовыми потребностями: безопасностью, жильем, ценами на продукты.

Она заметила, что экономическое развитие и его вызовы значительно влияют на общество.

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