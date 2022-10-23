Статистика: 9 из 10 жителей Литвы считают, что ситуация в стране ухудшается

Алишаускене сказала LNK: "Год назад результат был похожим. Еще хуже оценка была в 2008-2009 гг, это не первое такое волнение. Только что сейчас, наверное, в первый раз за 30 лет у нас не один кризис, а сразу три: в секторе здравоохранения, в энергетике и ценах, плюс война и неуверенность в завтрашнем дне. Масса фактов, которые не дают улыбаться".
По ее словам, настроение жителей зависит от политической ситуации в стране и влияющих факторов.
"В Украине сейчас больше 7 из 10 жителей считают, что дела идут к лучшему, это вера в победу. Есть другие факторы, больше эмоциональные, хотя эмоции там во всех отношениях более сложные, чем у нас", – заметила Алишаускене.
По ее оценке, люди сейчас обеспокоены в связи с базовыми потребностями: безопасностью, жильем, ценами на продукты.
Она заметила, что экономическое развитие и его вызовы значительно влияют на общество.
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