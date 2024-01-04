Стартует программа финансирования благоустройства архитектурного наследия Вильнюса

Согласно заявлению муниципалитета, доля финансирования увеличивается с 40% до 60% на внешнюю отделку зданий и до 80% на ремонт или реставрацию балконов и других элементов фасада, находящихся в аварийном состоянии. Также поддерживается ремонт или реставрация деревянной архитектуры и деревянных окон и дверей.

"Мы хотим, чтобы исторические здания в столице выглядели еще лучше, поэтому предлагаем муниципальную помощь в обновлении культурного наследия", — сообщает мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Доля финансирования со стороны Вильнюсского городского самоуправления была увеличена, чтобы обеспечить жителям более широкий доступ к программе. Процедура получения финансирования также упрощена, так как жителям больше не придется готовить проект и согласовывать его с ответственными органами по охране наследия.

Чтобы получить финансирование, заявители должны до 30 апреля подать заявку на участие в программе в Вильнюсское агентство по обновлению старого города.