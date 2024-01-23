Стартует образовательная платформа для взрослых: финансирование в размере 500 евро

KURSUOK.lt — это первая в Литве образовательная платформа для взрослых, где можно выбрать желаемое обучение и получить государственное финансирование.
Как отмечают в Министерстве образования, науки и спорта, учитывая быстрые технологические изменения на рынке труда и в обществе, цифровые навыки считаются одним из приоритетных направлений, на развитие программ которого государство будет выделять до 50 % государственного финансирования.
Возможности для развития наиболее востребованных навыков
На платформе учащиеся смогут завести свои индивидуальный профиль и получить доступ к финансированию обучения.
Государственное финансирование будет доступно для программ, направленных на: повышение уровня цифровой грамотности, многоязычия, математических, научно-технических и инженерных навыков, личностных, социальных и познавательных компетенций, гражданственности, предпринимательства, культурного самосознания и самовыражения.
Взрослые люди, выбравшие эти приоритетные программы, смогут претендовать на учебную корзину в размере 500 евро. Учебная корзина будет доступна работающим людям в возрасте 18-65 лет, у которых уже имеется профессиональная квалификация или высшее образование.
Стимулирование обучения на протяжении всей жизни
Новая система обучения на протяжении всей жизни в Литве — один из лучших примеров того, как Европейский союз вместе со своими государствами-членами расширяет возможности людей, считают представители Европейской комиссии в Литве.
До 2030 года на неформальное образование взрослых на платформе KURSUOK.lt будет выделено в общей сложности 66 миллионов евро из средств Плана восстановления и устойчивости Литвы и Европейского социального фонда. Это позволит более чем 100 000 человек принять участие в программах развития своих профессиональных навыков.
KURSUOK.lt опирается на опыт других стран, таких как Франция, Нидерланды и Сингапур, где удобные, универсальные платформы обучения взрослых успешно используются уже несколько лет.