Стартует образовательная платформа для взрослых: финансирование в размере 500 евро

KURSUOK.lt — это первая в Литве образовательная платформа для взрослых, где можно выбрать желаемое обучение и получить государственное финансирование.

Как отмечают в Министерстве образования, науки и спорта, учитывая быстрые технологические изменения на рынке труда и в обществе, цифровые навыки считаются одним из приоритетных направлений, на развитие программ которого государство будет выделять до 50 % государственного финансирования.

Возможности для развития наиболее востребованных навыков



На платформе учащиеся смогут завести свои индивидуальный профиль и получить доступ к финансированию обучения.

Государственное финансирование будет доступно для программ, направленных на: повышение уровня цифровой грамотности, многоязычия, математических, научно-технических и инженерных навыков, личностных, социальных и познавательных компетенций, гражданственности, предпринимательства, культурного самосознания и самовыражения.