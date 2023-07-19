Стартует акция поддержки "Песни дронов": ко дню рождения Украины закупят 500 дронов

По словам Раймундаса Алекнавичюса, основателя организации "Maži, bet stiprūs" (Малы, но сильны), которая организует акцию поддержки, на фронте происходит как контрнаступление украинцев, так и новые атаки России, а одним из наиболее влиятельных факторов войны является экспоненциально растущее использование дронов.

"Война в Украине войдет в мировую военную историю как война постоянно эволюционирующих технологий дронов. Наряду с боевыми "Bayraktar", коммерческими DJI и различными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины и России в настоящее время все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV.

Россия недавно закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный урон защитникам Украины. Иногда кажется, что у оккупантов так много китайских дронов-камикадзе, что они используют их как пули", - сказал Р. Алекнавичюс.