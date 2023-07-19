Стартует акция поддержки "Песни дронов": ко дню рождения Украины закупят 500 дронов

По словам Раймундаса Алекнавичюса, основателя организации "Maži, bet stiprūs" (Малы, но сильны), которая организует акцию поддержки, на фронте происходит как контрнаступление украинцев, так и новые атаки России, а одним из наиболее влиятельных факторов войны является экспоненциально растущее использование дронов.
"Война в Украине войдет в мировую военную историю как война постоянно эволюционирующих технологий дронов. Наряду с боевыми "Bayraktar", коммерческими DJI и различными беспилотниками с неподвижным крылом, в войне Украины и России в настоящее время все большее значение приобретают дроны-камикадзе типа FPV.
Россия недавно закупила тысячи беспилотников, которые наносят огромный урон защитникам Украины. Иногда кажется, что у оккупантов так много китайских дронов-камикадзе, что они используют их как пули", - сказал Р. Алекнавичюс.
Акция поддержки Украины "Песни дронов", стартовавшая 19 июля, продлится до 24 августа, когда будет отмечаться День независимости Украины. До тех пор "Maži, bet stiprūs" стремится собрать 300 тыс. евро, и на все собранные средства закупить 500 единиц разработанных украинскими и литовскими экспертами по беспилотникам дронов-камикадзе TORO типа FPV, которые считаются одним из лучших дронов-камикадзе в своем классе.
"Украина рождается каждый день, когда она не умирает. Поэтому рой из 500 дронов, присланный Литвой по случаю Дня независимости страны, будет лучшим подарком, который мы сейчас ей можем сделать", - сказал инициатор акции Р. Алекнавичюс.