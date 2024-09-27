Старосте Паневежского района преподнесен неприятный сюрприз: акцию осудили мэр и настоятель

Поскольку эти плиты не являются культурной ценностью, устроивший пиар-акцию кандидат избежал штрафа.

Однако его действия осудили как мэр, так и местный настоятель.

Эту акцию провел вильнюсец с сыном (мужчина родом из Крекенавы, но сейчас живет в столице).

Свою акцию он назвал гражданской. Он снял мраморные плиты с надписью „Вечная слава героям“ и принес их в староство.

Мужчина заявил, что его акция вызвано бездеятельностью властей.

„Я ездил по староству, проверял качество дорог. Мне позвонила заместитель и сообщила, что к ней пришел мужчина с кладбищенской плитой и с операторами. Эта весть стала для меня сюрпризом“, – рассказал староста Вайдас Каушакис.

Потом мужчина привез еще три такие плиты.