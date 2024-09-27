Старосте Паневежского района преподнесен неприятный сюрприз: акцию осудили мэр и настоятель

Поскольку эти плиты не являются культурной ценностью, устроивший пиар-акцию кандидат избежал штрафа.
Однако его действия осудили как мэр, так и местный настоятель.
Эту акцию провел вильнюсец с сыном (мужчина родом из Крекенавы, но сейчас живет в столице).
Свою акцию он назвал гражданской. Он снял мраморные плиты с надписью „Вечная слава героям“ и принес их в староство.
Мужчина заявил, что его акция вызвано бездеятельностью властей.
„Я ездил по староству, проверял качество дорог. Мне позвонила заместитель и сообщила, что к ней пришел мужчина с кладбищенской плитой и с операторами. Эта весть стала для меня сюрпризом“, – рассказал староста Вайдас Каушакис.
Потом мужчина привез еще три такие плиты.
Староста сложил плиты на складе и информировал специалистов Департамента культурного наследия (ДКН). Ответа из департамента он пока не получил.
Действия кандидата староста оценил как самоуправство.
Представитель ДКН Доната Арманавичене заверила, что им об этом случае известно. „Само захоронение включено в список культурного наследия, но плиты с надписями „вечная слава героям“ не охраняются“, – пояснила Арманавичене, поэтому штраф снявший их мужчина не получил.
Об этом случае была информирована полиция.
Представитель комиссариата Паневежского округа Одета Юкнюте сказала, что, по оценке полиции, место захоронения не было осквернено, поэтому расследование не проводилось.
Мэр Паневежского района Антанас Поцюс был в ужасе, узнав о поступке своего бывшего однокурсника.
Он заметил, что человек, который устроил эту акцию, неплохо его знает, но ни разу не обращался с просьбой снять эти плиты.
„Мы живем в правовом государстве, поэтому гражданин в первую очередь должен обращаться в государственные учреждения с просьбой снять такие плиты“, – сказал мэр.
„В моей молодости использовалось более смачное слово, чем хулиган или вандал – хунвейбин. Отряды хунвейбинов были созданы для борьбы с противниками Мао Цзэдуна во время проведения культурной революции, они проложили путь для прихода коммунистов“, – пояснил Поцюс.
По его словам, муниципалитет сейчас будет решать, что делать с этими плитами.
Настоятель крекенавской базилики, доктор теологических наук Гедиминас Янкунас сказал, что видит пример нехватки исторических знаний.
Он сказал, что сталкивается с людьми, которым, к примеру, не нравится крест. Он даже слышал упреки в том, что на памятниках используют распятие с обнаженным Христом.
„Если все начнут руководствоваться своими убеждениями, как этот человек, снявший плиты, то появятся и те, что будет снимать распятия и валить кресты на кладбищах?“ – сказал священник.
Янкунас сказал, что случай со снятием плит ему напоминает попытки царских властей бороться со всем, что было литовским.
„Я считаю, что этот случай в Крекенаве аналогичный“, – считает Янкунас.