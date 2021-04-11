"Стараюсь воспевать Литву кистью": художник из Украины рассказал о переезде в Клайпеду, любви к истории и живом искусстве

- Сергей, поведайте, как вы оказались в Литве?

- Я родился в небольшом селе – в Одесской области. Работал в Одессе, в Чернигове, в Киеве, а в 2012 приехал в Литву. Правда, это не было связано с моими творческими поисками. В Клайпеде просто была работа. Друзья предложили заняться бизнесом, а работали мы через Клайпедский порт – занимались грузоперевозками.

Изначально я вообще не хотел покидать Украину, там мне было вполне комфортно. Я работал, рисовал, выполнял какие-то заказы, но больше для себя – по крайней мере, не придавал этому ремеслу такого серьезного значения. Но вот приятели убедили приехать. По иронии судьбы, мой потенциал раскрылся именно в Литве.

Наша работа в порту шла успешно, поэтому я стал уделять больше времени живописи. В 2014 году уволился и посвятил всего себя творчеству. Если раньше я писал одну-две картины раз в год, то в Клайпеде на меня снизошло какое-то дыхание – вдохновение. Заворожил воздух, атмосфера, свежий ветер, суда… Я вообще очень люблю портовые сюжеты, корабли, романтику порта. У меня очень много картин на эту тему.

- Когда вы стали набирать популярность?

- В 2013 году уже вовсю шли выставки. В порту я обзавелся множеством знакомых. Один из них – наш поставщик Арунас – видел, что я рисую и попросил показать мои работы местным знатокам искусства. Вскоре после этого со мной вышел на связь известнейший галерист Гинтаутас Курлавичюс – владелец клайпедской галереи Руту. Он долго не распылялся, сразу спросил, готов ли я написать 20 картин и представить их на выставке? Я с радостью согласился – это была моя первая персональная выставка. А в 2014-2015 годах у меня уже была биеннале в коммуне Рошмор на юге Франции, выставки в Каунасе, в Эстонии, биеннале в Польше, в Словении, международная выставка акварелистов во Вьетнаме…

© Autoriaus archyvas

До своего приезда в Литву в Украине я тоже пытался что-то делать, но все разговоры и попытки что-то предложить заканчивались на вопросе, являюсь ли я членом Союза художников или есть ли у меня хотя бы профильное образование, но его у меня нет. Дело в том, что я начал учиться на художественно-графическом факультете в Одесском пединституте, но времена были тяжелые – 90-е. Поддался на уговоры друзей и знакомых предпринимателей, бросил вуз, стал зарабатывать деньги, позже получил специальность, не связанную с творчеством, но, как оказалось, любовь к искусству не исчезла – просто таилась и ждала своего часа. Иными словами, в Литве с этим как-то проще – вопросы о твоей принадлежности к союзам и сообществам не задают. По крайней мере, это не мешает представлять картины на выставках.

С другой стороны, в Союз художников Литвы нельзя вступить, если у тебя нет гражданства. Я знаю – пробовал.

- Правильно ли я понимаю, что сегодня вы зарабатываете на жизнь исключительно тем, что пишите картины?

- Да, это правда. Так получилось, что на первой персональной выставке у меня раскупили добрую половину всех картин. Я совершенно не ожидал, что так можно. Мне это очень понравилось, поэтому я оставил постоянную работу – нырнул в творчество с головой. Мотивации было хоть отбавляй. Также случается, что я провожу мастер-классы, в том числе и за границей, иногда беру учеников – взрослых людей, но, откровенно говоря, не большой любитель этого дела.

- А что представляют собой мастер-классы?

- Мы выбираем тему и рисуем. Обычно я собираю и веду группы по 15 человек.

© Autoriaus archyvas

- Вы уже упоминали, что с особым трепетом относитесь к портовым пейзажам – судам, морю, портальным кранам. Откуда такая любовь?

- Я действительно питаю какую-то мальчишескую любовь к разным железякам – машинам, судам, большим кораблям. В этом смысле порт – прекрасное место. Здесь кипит жизнь – это живые сюжеты, которые хочется запечатлеть на бумаге. Природа – прекрасна, но я не люблю статику – деревья над рекой, кустарники, тихие водоемы… Хочется больше жизни, хочется рассказать историю.

- Вы – признанный мастер городского пейзажа, но почему именно он пленил вашу душу?

- Так уж сложилось… Как я и говорил, за ним чувствуется история и сама жизнь. Я пытаюсь ухватить и передать движение, людей, ветер. Среди моих работ вы можете найти множество сюжетов, где запечатлен портовый город, но Клайпеда – не единственная любовь. Я восторгаюсь Флоренцией, очаровываюсь Венецией, люблю Вильнюс, Ригу… Я объездил много стран: Франция, Италия, Испания, Балканы, Китай, Вьетнам, Индия, Япония, Гонконг, страны Балтии, Восточную и Северную Европу… Все они оставили свой след, все они нашли отражение в творчестве. К слову, если раньше я писал ярко, то сейчас мне хочется какой-то лирики, спокойствия, монохромных цветов, пастельных тонов… Хочется чего-то взрослого. Говорят, это нормально для художников, каждый сталкивается с таким этапом.

© Autoriaus archyvas

- Не думали переехать?

- Во-первых, в Клайпеде мне хорошо. Во-вторых, здесь живет моя супруга, с которой я, кстати, познакомился уже здесь – после того, как переехал. Она – литовка. А в-третьих, я довольно ленивый человек. С другой стороны, если я в один момент проснусь и осознаю, что ментально и морально живу в другом мире, что меня тянет куда-то еще, то можем пожить где-нибудь в другом месте. Все возможно. Одно могу сказать точно: я не люблю большие города, я жил и в Одессе, и в Киеве, бывал в Москве, но там голова гудит – не слышишь своих мыслей.

С Клайпедой же у меня связаны самые теплые эмоции. Я приехал в хорошее время – все вокруг было зеленым, улицы – чистые, люди – приветливые. По крайней мере, мне на людей везло. Мне здесь понравилось – было комфортно и приятно. Почувствовал, что это мое место.

- Часто ли у вас проходят выставки в Литве?

- И да, и нет. У меня было несколько выставок – в Каунасе, в Клайпеде, в Юодкранте. Фестивалей, конечно, было гораздо больше. В Вильнюсе персональных выставок еще не было, но, если все будет хорошо, первая должна состояться в ноябре этого года. Она пройдет в Сейме. Название – «Литва моими глазами». Сейчас я как раз готовлюсь, подбираю картины, планирую написать несколько исторических полотен, поэтому сейчас ищу старинные фотографии, провожу расследование, вдохновляюсь притягательностью прошлого. Стараюсь воспевать Литву кистью…

© Autoriaus archyvas

- Кстати, об истории. Вы пишите прекрасные пейзажи, воспевая довоенную Клайпеду кистью. На ваших картинах – старинные памятники, дома, мосты, кирхи и пароходы. Сегодня от уникального восточно-прусского наследия остались лишь фрагменты, поэтому исторические полотна привлекают особое внимание местных культурологов. Почему вас заинтересовала эта тема?

- Стараюсь воспевать Литву кистью… По моим наблюдениям, в Литве вообще крайне мало тех, кто пишет реалистичные картины, еще меньше тех, кто работает в историческом жанре. Мне нравится эта эпоха, она пленит и завораживает. К слову, такие картины быстро расходятся по частным коллекциям.

Работа в таком жанре очень интересна, но она требует особых знаний. Прежде чем браться за кисть, нужно провести целое исследование. Так, когда я рисовал памятник «Боруссия» - жемчужину довоенного Мемеля – довольно долго изучал, из какого материала он был сделан, как он выглядел, какого цвета была конструкция… Аналогичная история была с Биржевым мостом, с картиной, на которой изображено военное судно «Президент Сметона». Воссоздать или перенести эти сюжеты ушедшей эпохи на бумагу – сложная задачка, но я люблю такие вещи.

© Autoriaus archyvas

- Семья разделяла вашу любовь к творчеству?

- Точно не препятствовала. Помогала. Наверное, талант разглядели еще в детстве. Я родился в небольшом селе Заречное в Бессарабии у самого Черного моря. Моя мама, Галина Пантелеевна Лысая, ушла от нас три года назад. Она была известной поэтессой. В наших краях ее очень ценят – ее стихи глубоко народные. В школе, где она училась, даже установили мемориальную ленту. Она автор семи сборников – писала на русском языке, но есть книжки и на украинском.

Отец – образцовый хозяин, работал простым водителем. Он из тех, кого в народе называют «кулибинами». Талантливейший рационализатор и мастер на все руки. Мне с родителями очень повезло.

Многие спрашивают меня об истории семьи, но, я, к сожалению, знаю немного. В свое время в Бессарабию сгоняли всех, кого не лень. У нас полный интернационал – русские, украинцы, немцы, молдаване, гагаузы, болгары, греки, турки и так далее… У отца истоки где-то в России, а мама из Крыма – у нее, вероятно, греческие корни.

- И последний вопрос, как вы справляетесь с пандемией?

- Сначала было больше времени для мыслей, для того, чтобы разобраться в себе, для живописи, но сейчас уже перебор. Долгое время не виделся с друзьями, все фестивали проходят в режиме онлайн, но картины с экрана не заменят настоящих картин. В мае я должен улететь на фестиваль в Италию, в июле нас ждет Франция, но сейчас все это под вопросом – могут и отменить. Сама по себе пандемия – трагедия, люди болеют, некоторые болеют тяжело, умирают… Но в конце концов все наладится. Верю, что все будет хорошо.