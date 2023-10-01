Стано призывает пересмотреть отношение к обязательным налогам: показал, сколько государство заплатило за лечение рака крови

Своей историей он поделился в социальном пространстве и разрешил воспользоваться информацией порталу Delfi.
"Максимально конкретное объяснение, куда идут налоги.
Я делюсь своими данными за 2018 год.
Я открыл страницу Больничной кассы, чтобы проверить, застрахован я и т.д. Интереса ради посмотрел, сколько стоило мое лечение от рака в 2018 г. Цена немаленькая – 17 459 евро. Если бы мне тогда надо было столько заплатить, было бы плохо. Да и нынешний евро сейчас не такой, каким был тогда. Посмотрите, сколько стоят процедуры и представьте, что было бы если бы за них пришлось платить самим. Конечно, часть тех, кто видит эти данные, думает: "почему я должен был платить за Стано?". И они были бы правы. За мое лечение заплатило государство, а значит – все вы.
Я даже посчитал – каждый из налогоплательщиков дал по 1 центу на мое лечение. Спасибо.
В 2018 г. обязательный налог на здравоохранение для самозанятых был 37 евро. Мне пришлось бы его платить 41 год, чтобы погасить расходы на лечение. Когда я заболел, мне было 36 лет. Лимфома поддается лечению. 6 сеансов химиотерапии, и отступила. Лечение других форм рака стоит еще дороже. В десятки раз. Вы думаете, с вами этого не будет?
Гарантирую, что будет. Не с вами лично, так с близкими. Онкология напрямую или косвенно так или иначе касается каждого жителя Литвы. Здоровья всем. И здорового отношения к налогам. Не все и не везде "воры", – писал Стано.