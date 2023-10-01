Стано призывает пересмотреть отношение к обязательным налогам: показал, сколько государство заплатило за лечение рака крови

Я открыл страницу Больничной кассы, чтобы проверить, застрахован я и т.д. Интереса ради посмотрел, сколько стоило мое лечение от рака в 2018 г. Цена немаленькая – 17 459 евро. Если бы мне тогда надо было столько заплатить, было бы плохо. Да и нынешний евро сейчас не такой, каким был тогда. Посмотрите, сколько стоят процедуры и представьте, что было бы если бы за них пришлось платить самим. Конечно, часть тех, кто видит эти данные, думает: "почему я должен был платить за Стано?". И они были бы правы. За мое лечение заплатило государство, а значит – все вы.