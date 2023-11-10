Стало известно, включат ли Тракай в список Всемирного наследия ЮНЕСКО

"Тракайский национальный парк эксперты ИКОМОС оценили как объект национального значения, не всемирного, поэтому Литва поняла, что Тракай в список ЮНЕСКО не попадет и отозвала заявку", – сказала Мигле Виселгайте, представитель Литовской национальной комиссии ЮНЕСКО.
Уникальный Тракайский национальный парк в 2003 году был включен в предварительный список наследия Литвы.
Тракайский национальный парк был основан в 1991 г., чтобы сохранить комплексы Исторического центра Литовского государства и их аутентичную природу. Это уникальное место, отражающее важные исторические события в Литве и Восточной Европе. Это наполовину естественный, наполовину сформированный ландшафт территорией 8200 га, объединяющий систему 32 озер.
Тракайский национальный парк - это не только озера, замок и природа. Это городища, поместья, волочные деревни (деревни времен волочной реформы), "уличные" деревни (дома располагаются вдоль улицы), хутора. Его уникальность в том, что все компоненты дополняют друг друга и создают необычайно живописную композицию.
Модернистская архитектура Каунаса стала пятым литовским объектом в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.