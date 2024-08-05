Стало известно, сколько человек умерло в Литве в прошлом году и какие самые распространенные причины смерти

По подсчетам института, в прошлом году в Литве умерло 37 005 человек. Это означает, что в 2023 году на 100 000 жителей приходилось почти 1 289 смертей, а в 2022 году – почти 1 515 смертей на 100 000 жителей.
По данным института, на четыре наиболее распространенные причины смерти: болезни сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли, внешние причины смерти и болезни пищеварительной системы пришлось более 82 проц. всех причин смерти.
В 2023 году умерло 8 265 жителей трудоспособного возраста. Это более пятой части всех смертей, указывается в сообщении.
Оставить комментарий Читать комментарии