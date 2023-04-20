aA
В среду, 19 апреля, в Вильнюсе поступило сообщение о том, что обнаружены тела двоих молодых людей. По предварительным данным, было обнаружено тело молодой женщины (2003 г.р.) и молодого человека (2001 г.р.). Тела обнаружили родственники.

Портал Delfi сообщал, что, по предварительным данным, тело молодого человека нашли в коридоре, а женщины - на кухне.

Полиция не исключает, что речь идет об убийстве - молодой человек был с перерезанными венами, а тело женщины лежало в луже крови. Предполагается, что молодой человек убил женщину, а потом покончил с собой. Однако полиция расследует все возможные версии.

Статьи по теме:
Полиция расследует убийство: обнаружены тела двоих молодых людей

tv3.lt сообщает, что живущая в соседней квартире женщина во вторник вечером сообщила в полицию, что слышала крики в соседней квартире. Полиция подтвердила, что получала уведомление о возможном насилии.

Согласно данным портала, полиция приезжала, звонила в двери, но не услышала ни криков, ни другого шума, поэтому стражи порядка уехали. Соседка сказала, что полицию в эту квартиру вызывали не первый раз.

Вильнюсская полиция информировала Delfi, что было сообщение о насилии в ближайшем окружении. Звонившая сказала, что муж бьет соседку, что в квартире могут быть дети.

"Полиция была на месте через 8 минут. Полицейские звонили и стучали в дверь, но им не открыли. В квартире было тихо, не было ни шума, ни криков. Через полчаса полиция уехала. Позже информацию передали следователям, которые в течение трех дней должны были связаться с возможным насильником и его жертвой", – информировала полиция.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

После трагического ДТП суровые предложения: в их числе и лишение свободы

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что в...

В Литве с 1 мая меняются правила дорожного движения: что нового?

Министерство транспорта Литвы сообщает, что 1 мая...

Генкомиссар рассказал о предполагаемом виновнике ДТП в Каунасском районе: факты из биографии шокируют

Генкомиссар полиции Ренатас Пожела рассказал, что...

Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“ Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“ Mitingas ir parašų rinkimas „Baltarusija nėra Rusija“

У здания парламента Литвы акция протеста белорусов: "Беларусь - это не Россия"

Вильнюсские белорусы организовали митинг у здания...

Премьер Литвы: придется вернуться к обсуждению налога на автомобили

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что...