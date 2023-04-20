Портал Delfi сообщал, что, по предварительным данным, тело молодого человека нашли в коридоре, а женщины - на кухне.

Полиция не исключает, что речь идет об убийстве - молодой человек был с перерезанными венами, а тело женщины лежало в луже крови. Предполагается, что молодой человек убил женщину, а потом покончил с собой. Однако полиция расследует все возможные версии.

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tv3.lt сообщает, что живущая в соседней квартире женщина во вторник вечером сообщила в полицию, что слышала крики в соседней квартире. Полиция подтвердила, что получала уведомление о возможном насилии.

Согласно данным портала, полиция приезжала, звонила в двери, но не услышала ни криков, ни другого шума, поэтому стражи порядка уехали. Соседка сказала, что полицию в эту квартиру вызывали не первый раз.

Вильнюсская полиция информировала Delfi, что было сообщение о насилии в ближайшем окружении. Звонившая сказала, что муж бьет соседку, что в квартире могут быть дети.

"Полиция была на месте через 8 минут. Полицейские звонили и стучали в дверь, но им не открыли. В квартире было тихо, не было ни шума, ни криков. Через полчаса полиция уехала. Позже информацию передали следователям, которые в течение трех дней должны были связаться с возможным насильником и его жертвой", – информировала полиция.