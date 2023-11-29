Стало известно о смерти еще одного медработника: больница об этом не информировала

По словам члена Литовского союза медиков Вайвы Янкене, ушла из жизни медсестра Шяуляйской больницы.
"Меня информировали о похожем случае в Шяуляйской больнице. Мы пытались говорить с коллегами. Неофициально, в личных беседах они это подтверждают, но официально говорить отказываются. К сожалению, у меня нет никаких подробностей. Люди боятся говорить, они боятся неприятных последствий", – сказала Янкене.
По ее словам, несчастье произошло в конце сентября.
"Я даже не могу сказать, чего именно боятся коллеги, что им может угрожать, но они просили не называть имена. По моим данным, это произошло 30 сентября. Медсестра работала в Клинике матери и ребенка Шяуляйской больницы", – сказала Янкене.
Сама больница об этом не информировала.
"Никакой информации об этом не поступало, не было сообщений Минздрава, больницы. По крайней мере, я не видела, люди, с которыми я говорила, тоже сказали, что ничего не видели. В больнице запрещено говорить об этом, там сложная ситуация. Мы пытались найти контакт с близкими, bet но я контакты не получила. Уже прошло время, если бы говорили по горячим следам, думаю, они говорили бы. Больница сама должна была говорить об этом, министерство должно было сделать заявление", – сказала Янкене.
Директор Шяуляйской больницы Миндаугас Паулюкас подтвердил факт смерти медсестры.
"Больница предприняла все необходимые меры, коллегам оказали психологическую помощь, Инициировали базовые курсы по профилактике самоубийств, которые 15 декабря проведут для работников акушерского отделения, а в следующем году - для всего персонала. Сразу после несчастье было начато расследование для выяснения причин смерти. Шяуляйская окружная прокуратура прекратила расследование, констатировав, что женщина покончила с собой. Нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что причиной самоубийства мог быть моббинг на рабочем месте. Минздрав о происшествии был информирован", – сказал директор.