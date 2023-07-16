16 июля 2023 г. 07:51

Стало известно, куда пропали стоявшие у Белого моста "офисы"

 
ru.DELFI.lt
NeBiuras (J.Suslavičiūtės nuotr.
NeBiuras (J.Suslavičiūtės nuotr.

В Вильнюсе около Белого моста стояли рабочие места для желающих побыть на свежем воздухе. Эти "офисы" под открытым небом NeBiuras в свое время городу подарила компания Darnu Group. Сейчас их увезли на ремонт. Они вернутся к мосту в следующем сезоне обновленными, пишет madeinvilnius.lt.

Три одноместных и один четырехместный "офис" появились на набережной во время карантина, когда многие жители работали удаленно.

Это были первые такие мобильные места для работы в Литве. На крышах "офисов" NeBiuras установлены солнечные батареи, был и беспроводной интернет.

За несколько лет эти "офисы" пообтрепались и нуждались в ремонте, ремонтировать надо и солнечные батареи.

Семь рабочих мест NeBiuras - подарок ответственного бизнеса Вильнюсу в рамках проекта "Подарок Вильнюсу". Этот подарок стоимостью 60 000 евро сделал фонд Darnių iniciatyvų paramos fondas.

Ремонт оплатят Вильнюсский муниципалитет и Darnu Group.

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