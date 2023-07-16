Стало известно, куда пропали стоявшие у Белого моста "офисы"

Три одноместных и один четырехместный "офис" появились на набережной во время карантина, когда многие жители работали удаленно.
Это были первые такие мобильные места для работы в Литве. На крышах "офисов" NeBiuras установлены солнечные батареи, был и беспроводной интернет.
За несколько лет эти "офисы" пообтрепались и нуждались в ремонте, ремонтировать надо и солнечные батареи.
Семь рабочих мест NeBiuras - подарок ответственного бизнеса Вильнюсу в рамках проекта "Подарок Вильнюсу". Этот подарок стоимостью 60 000 евро сделал фонд Darnių iniciatyvų paramos fondas.
Ремонт оплатят Вильнюсский муниципалитет и Darnu Group.