Стало известно, куда пропали стоявшие у Белого моста "офисы"

В Вильнюсе около Белого моста стояли рабочие места для желающих побыть на свежем воздухе. Эти "офисы" под открытым небом NeBiuras в свое время городу подарила компания Darnu Group. Сейчас их увезли на ремонт. Они вернутся к мосту в следующем сезоне обновленными, пишет madeinvilnius.lt.