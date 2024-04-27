2024.04.27 09:47

Стало известно, когда Вильнюс во второй раз отключит отопление

 
ru.DELFI.lt
Šildymas
Šildymas
ФОТО: Shutterstock

Вильнюсский, Шяуляйский и Паневежский муниципалитеты со вторника планируют отключить отопление. В Каунасе отопление отключат в понедельник. Клайпедский муниципалитет намерен принять решение в начале следующей недели, сообщает портал madeinvilnius.lt.

В прошлом году в Вильнюсе и в Каунасе отопительный сезон завершился 25 апреля, в Клайпеде и Паневежисе - 5 мая, а в Шяуляй - 9-10 мая.

Напомним, что отопление в Вильнюсе было отключено 9 апреля, однако на этой неделе его снова включили из-за сильного похолодания.

Муниципалитет напоминает, что жители сами могут решать, когда хотят включить или отключить отопление, не дожидаясь решения муниципалитета. Правда, для этого надо собрать голоса больше половины жителей дома.

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