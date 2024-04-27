Стало известно, когда Вильнюс во второй раз отключит отопление

В прошлом году в Вильнюсе и в Каунасе отопительный сезон завершился 25 апреля, в Клайпеде и Паневежисе - 5 мая, а в Шяуляй - 9-10 мая.

Напомним, что отопление в Вильнюсе было отключено 9 апреля, однако на этой неделе его снова включили из-за сильного похолодания.