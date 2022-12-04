Стало известно, когда по всей Литве жителям будут бесплатно раздавать еловые ветки

В этом году в Литве насчитывается 58 мест раздачи еловых веток, список мест и всю информацию можно найти на сайте Государственного лесничества.
"Мы приглашаем жителей всей Литвы принять участие в этой праздничной, традиционной, уже более десяти лет продолжающейся инициативе "Принеси Рождество в свой дом". Мы рады, что люди для создания праздничного настроения и уюта в доме выбирают еловую ветку и вносят свой вклад в сохранение и экологическое использование леса", - сказал гендиректор Государственного лесничества Валдас Каубре.
В прошлом году перед самыми красивыми праздниками года по всей Литве было роздано 100 000 еловых веток, которые принесли в дома жителей рождественскую радость.
Традиционную акцию "Принеси Рождество в свой дом" впервые организовали лесничие Шяуляйского края 16 лет назад, а позже эта инициатива стала традицией по всей Литве.
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