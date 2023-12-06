Стало известно, когда лесники будут раздавать еловые и сосновые ветки

В этом году по всей Литве будет организовано более 50 пунктов бесплатной раздачи хвойных веток.

"Мы приглашаем вас украсить свои дома еловыми или сосновыми ветками и создать праздничное настроение для своих родных и друзей. Эта традиционная праздничная акция, организованная лесниками, не только способствует созданию уюта в домах, но и содействует рациональному использованию природных ресурсов", — говорит генеральный директор Государственного лесного предприятия Валдас Каубре.

Акция по бесплатной раздаче лапника была впервые организована лесничими Шяуляйского района 17 лет назад. И того времени набрала популярность. Ежегодно более 100 000 еловых веток отправляются в дома жителей нашей страны, чтобы создать рождественскую атмосферу.

В ходе этой акции лесники призывают людей не рубить молодые деревца в лесах и не ломать ветки. Ветки, которые привозят лесники, собираются на лесосеках, что позволяет прививать бережное и ответственное отношение к природе.