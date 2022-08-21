По данным самоуправления, в настоящее время готовится решение совета о передаче скульптур в доверительное управление.
"После того, как будет принято решение и скульптуры будут переданы, их демонтаж будет оперативно осуществлен. "Гринда" уже провела рыночные консультации по методу демонтажа и готова выполнить работу. Заседание совета назначено на 14 сентября", — сообщили в муниципалитете.
Политики столичного муниципалитета единогласно решили снять шесть фигурных стел из серого гранита, изображающих советских воинов Второй мировой войны, в начале июня, до того, как они были вычеркнуты из реестра недвижимых культурных ценностей.
От подобного советского наследия отказались и другие муниципалитеты.
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