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Литва поможет Украине построить передвижное поселение и школу в городке Бородянка, а также поспособствует реконструкции моста под Киевом и строительству Ирпеньского детского сада, заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте в среду.
Žmonės vaikšto priešais pastatą, kuris buvo sunaikintas Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Kyjivo regionas, Borodianka, 2022 m. vasario 24 d.
Žmonės vaikšto priešais pastatą, kuris buvo sunaikintas Rusijai įsiveržus į Ukrainą. Kyjivo regionas, Borodianka, 2022 m. vasario 24 d.
© AFP / Scanpix

"Приоритетом Литвы в помощи Украине будет восстановление разрушенных учебных заведений и воспитательных заведений и инфраструктуры связи, а также оборудование временного жилья для людей, лишившихся крова. Мы поддерживаем тесные отношения с муниципалитетами Киевской области и предварительно согласовали несколько объектов, реконструкцией которых могла бы заняться Литва", — сообщила министр в социальной сети Facebook, по случаю празднования Украиной Дня независимости.

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"Это будет строительство передвижного жилого городка в Бородянке, где во время войны лишились жилья около 700 человек, реконструкция разрушенного моста в Киевской области, детского сада в городе Ирпень и школы в г. Бородянка", — отметила она.

Об этих объектах договорились представители литовских учреждений во время недавнего визита в Украину.

Позже, представляя этот процесс на заседании правительства, министр сказала, что он делится на два этапа - срочная аварийная реконструкция разрушенной инфраструктуры и более комплексные реформы.

"Это вещи, которые на нестандартном языке можно было бы назвать quick fixs (быстрые решения — BNS), это то, что мы можем сделать быстро и что очень нужно", — сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Поселение - в этом году

По словам министра экономики и инноваций, Литве еще предстоит подготовить конкретные планы реконструкции и согласовать их с украинскими партнерами, выбрать компании, которые будут выполнять работы, и обеспечить финансирование работ.

"Предстоит проделать большую работу, но я рада, что обсуждения постепенно переходят в более конкретные договоренности. Мы также прекрасно понимаем, что многое не зависит от нас. Изменение хода войны, нехватка стройматериалов или рабочих и другие вещи, которые трудно предугадать, могут изменить наши планы", — сказала она.

Министр сказала, что Литва постарается завершить строительства мобильного поселения для лишившихся крова в Бородянке до конца этого года.

По ее словам, об этом проекте известны самые конкретные подробности. Министерство с Центральной закупочной организацией готовы объявить государственные закупки. По предварительным данным, это будет стоить около 1 млн евро.

Мост через реку Трубеж в Киевской области, который планируется реконструировать, соединяет эту область с Сумской.

Ожидается, что он будет восстановлен в январе-мае 2023 года и обойдется примерно в 2 миллиона евро без НДС.

Предлагают позаботиться о Бородянке

Школу в Бородянке готовят к консервации и последующему восстановлению. Однако если здание не удастся сохранить, его, вероятно, придется снести и построить новое.

"Предложение состоит в том, чтобы начать работы по консервации в этом году и реконструкции в следующем году", - сказала министр.

На консервацию и реставрацию потребуется около 4,5 миллионов евро.

По словам Армонайте, Литве имеет смысл вкладывать в этот город еще больше: его уже поддерживает Вильнюсское самоуправление, и литовскому бизнесу там тоже есть место.

В Ирпене отремонтируют полностью разрушенный детский сад. В течение года с сентября этого года для этого потребуется 3,3 миллиона евро. Детский сад тоже следует законсервировать, иначе его придется снести.

"Все эти объекты выбраны с нашими партнерами в Украине", - сказала министр.

Армонайте подчеркнула, что все цены и сроки "очень предварительные".

На заседании в среду правительство приняло протокольное постановление, которым поручено начать госзакупки по мобильному поселению, а по другим объектам Министерству экономики и инноваций поручено согласовать ход реализации проектов реконструкции и позаботиться о технических аспектах и ​​координации.

Также было согласовано, что министерство подпишет договоры на реконструкцию.

До 9 сентября министерства также должны представить в правительство решения о создании организационной структуры, координирующей работы по реконструкции.

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