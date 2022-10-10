Стали известны подробности госпитализации экс-президента Валдаса Адамкуса

Сейчас В. Адамкус находится в Сантаришской клинике в Вильнюсе. Ранее в больницу также была доставлена его супруга Альма Адамкене. На данный момент она в реанимации, но врачи отмечают улучшения в состоянии ее здоровья.
"Президент В. Адамкус в выходные почувствовал себя хуже и из-за нарушений деятельности дыхательной системы был направлен наблюдающей за ним врачом Аушрой Марцийонене в приемный покой больницы скорой медицинской помощи", – сказала изданию референт экс-президента.
Позже В. Адамкуса госпитализировали.
Сообщение о том, что экс-глава помещен в больницу было распространено накануне. Тогда утверждалось, что жизни В. Адамкуса ничего не угрожает.
Напомним, В. Адамкусу 95 лет, а его супруге – 93 года.
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