Стали известны подробности госпитализации экс-президента Валдаса Адамкуса

Сейчас В. Адамкус находится в Сантаришской клинике в Вильнюсе. Ранее в больницу также была доставлена его супруга Альма Адамкене. На данный момент она в реанимации, но врачи отмечают улучшения в состоянии ее здоровья.

"Президент В. Адамкус в выходные почувствовал себя хуже и из-за нарушений деятельности дыхательной системы был направлен наблюдающей за ним врачом Аушрой Марцийонене в приемный покой больницы скорой медицинской помощи", – сказала изданию референт экс-президента.

Позже В. Адамкуса госпитализировали.

Сообщение о том, что экс-глава помещен в больницу было распространено накануне. Тогда утверждалось, что жизни В. Адамкуса ничего не угрожает.

Напомним, В. Адамкусу 95 лет, а его супруге – 93 года.