Стали известны голоса зрителей: Монику Линките на Евровидении больше всего поддержали три страны

Еще во время прямого эфира стало понятно, что зрители отдали представительнице Литвы 46 баллов. После суммирования голосов комиссии и зрителей оказалось, что Моника Линките набрала 127 баллов.
Баллы Литве отдали комиссии следующих стран: Украина – 10, Италия – 3, Латвия – 7, Мальта – 4, Ирландия – 1, Сан-Марино – 8, Австрия – 7, Германия – 1, Эстония – 1, Польша – 3, Австралия – 10, Дания – 4, Грузия – 6, Словения – 8, Великобритания – 8.
Между тем, М. Линките получила по 10 баллов от зрителей Ирландии, Латвии и Великобритании, по 5 – от зрителей Эстонии, 4 – от зрителей Украины, Грузии, 2 – от Сан-Марино, 1 – от зрителей Польши. Всего зрители поставили Монике Линките 46 баллов.
Представительница Швеции набрала в сумме 583 балла и выиграла конкурс. Финляндия была на втором месте с 526 баллами, Израиль на третьем месте с 362 баллами, Италия на четвертом месте с 360 баллами и Норвегия на пятом месте с 268 баллами.
Ну а во втором полуфинале М. Линките набрала 110 баллов и даже заняла 4-е место. Только представители Польши, Австрии и Австралии набрали больше очков, чем Моника, пишет eurovision.tv.
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