Стали известны цены на посещение резиденции Деда мороза в Великокняжеском дворце

Посещение резиденции деда мороза обойдется в 21 евро. Дети младше 10 лет могут посетить ее бесплатно, но в сопровождении взрослых, поэтому билет все равно придется покупать. Время посещения резиденции - не больше 7 минут. Еще за 6 евро можно купить подарок ребенку. Его во время посещения резиденции ребенку вручит Дед мороз.

Со 2 декабря можно посетить шоу "Вильнюсский сон". Это шоу стирает грань между реальностью и иллюзией. Это музыкальный спектакль, преисполненный футуристических технологий. Он рассказывает историю города на современном языке.

На льду и рядом с катком появятся десятки актеров-фигуристов. Уникальные проекции на стенах дворца помогут перенестись во времена князя Гедиминаса, пофантазировать, как столица Литвы будет выглядеть в будущем", – пишут организаторы проекта.