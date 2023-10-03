Стала известна судьба 14-летнего, который избил учителя

По предварительным данным первоклассник гимназии пришел в бешенство, когда 56-летний учитель после нескольких просьб убрать смартфон, забрал его у подростка. Тогда гимназист ударил учителя по лицу, разбил очки. Врачи увезли учителя в больницу.

Завуч гимназии Ирма Рюкене ранее говорила 15min, что этот подросток в школе - новенький. В первые недели поступило немало жалоб на него. Завуч рассказала и о состоянии учителя.

"Учителю оказали первую помощь. Он потрясен, пережил шок", – сказала завуч. По ее словам, этот инцидент шокировал всю школу.

На видео, которое сделали дети, видно, что учителю на помощь пришел один из подростков, другие дети кричали, требовали прекратить драку. На другом видео видно, что перед конфликтом агрессор пользовался телефоном, звонил по номеру 112 и хвастался, что избил одноклассника.

"Учитель 3-4 раза просил его убрать телефон", - сказали гимназисты.

Они сказали, что этот новенький - конфликтный ребенок, он держал в страхе учеников своих прежних школ.