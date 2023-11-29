Стала известна цена общественных поставок электричества – хотя бы часть потребителей ждут хорошие новости

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 30 ноября будет решать вопрос цен для общественных поставок на январь, которые осуществляет компания Ignitis.

Популярный план "Стандартный" при одной временной зоне подешевеет на 3,5% или на 0,8 цента – с 22,7 до 21,9 цт за кВт/ч. Если речь идет о двух временных зонах: то дневное электричество подешевеет на 1,1 цт (4,2%) с 26,1 до 25 цт за кВт/ч, а ночное – на 0,6 цт (3,8%) с 15,8 до 15,2 цт.

По данным ГСРЭ, общественные поставки дешевеют.

Независимые поставщики уже сейчас объявляют цены с повышенной частью регулируемого государством тарифа, который вступит в силу с 1 января.

Бытовые потребители будут платить на 2-3 цента за 1 кВт/ч дороже.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс сказал, что регулируемая часть дорожает, поскольку в этом году оператор системы передачи электроэнергии собрал меньше доходов с передачи электричества.

По словам Поцюса, в прошлом году Litgrid получила 143 млн. евро.