Стала известна цена общественных поставок электричества – хотя бы часть потребителей ждут хорошие новости

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Общественные поставки электроэнергии в первом полугодии 2024 года должны подешеветь, правда, ненамного. Цена снизится, поскольку электричество на рынке стало дешевле, но цену увеличили другие факторы. Общественные поставки актуальны 0,5 млн. жителей Литвы.

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) 30 ноября будет решать вопрос цен для общественных поставок на январь, которые осуществляет компания Ignitis.

Популярный план "Стандартный" при одной временной зоне подешевеет на 3,5% или на 0,8 цента – с 22,7 до 21,9 цт за кВт/ч. Если речь идет о двух временных зонах: то дневное электричество подешевеет на 1,1 цт (4,2%) с 26,1 до 25 цт за кВт/ч, а ночное – на 0,6 цт (3,8%) с 15,8 до 15,2 цт.

По данным ГСРЭ, общественные поставки дешевеют.

Независимые поставщики уже сейчас объявляют цены с повышенной частью регулируемого государством тарифа, который вступит в силу с 1 января.

Бытовые потребители будут платить на 2-3 цента за 1 кВт/ч дороже.

Председатель ГСРЭ Ренатас Поцюс сказал, что регулируемая часть дорожает, поскольку в этом году оператор системы передачи электроэнергии собрал меньше доходов с передачи электричества.

По словам Поцюса, в прошлом году Litgrid получила 143 млн. евро.

Сообщается также, что с 1 января 2024 года цена на газ подешевеет на 4–7 цт за куб. м. На 4 цт подешевеет газ для приготовления пищи, а на 7 цт – для тех, кто использует газ для отопления.

Ignitis сообщает, что сейчас первая группа потребителей платит 1,36 евро за куб. м (с компенсацией, без компенсации - 1,99 евро), а вторая – 0,87 евро (1,50 евро). Те, кто расходует больше 20 000 куб. м газа в год, платят 0,83 евро (1,46 евро). Абонентская плата в зависимости от группы составляет: 0,56, 3,99 и 3,99 евро.

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