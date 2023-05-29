Стала известна цена на общественные поставки электричества с июля, компенсации жителям выплачивать не будут

Согласно утвержденным ценам, тариф плана "Стандартный" Ignitis с одной временной зоной составит 22,7цента за кВт/ч (с НДС). Это на 18,93% меньше, чем в марте-июне (28 цт за кВт/ч).

Тариф двойной зоны - 26,1 цт днем и 15,8 центов ночью и в выходные (сейчас 28 и 19,3).

План "Дом" с одной временной зоной - 21,1 (сейчас 26,50), а двумя – 24,3 днем и 14,9 ночью (сейчас 28 и 18,3). Плюс абонентская плата 3 евро.

Visuomeninio elektros tiekimo tarifai gyventojams nuo 2023 m. liepos 1 d. © VERT

Правительство Литвы не принимало постановлений о компенсациях во втором полугодии 2023 г. Минэнерго сообщало, что от компенсации предлагают отказаться с учетом снижения цен на рынке.

На общественных началах электричество поставляют участникам третьего этапа либерализации, которые еще не выбрали независимого поставщика. У них на принятие решения есть еще минимум два года.

Стоит отметить, что компенсации за электричество с 1 июля никому выплачивать не будут.

На этой неделе правительство Литвы обсудит закон, благодаря которому независимые поставщики смогут в одностороннем порядке снижать цены своим клиентам.

Правительство еще не приняло решение по компенсациям за газ. 31 мая этот вопрос будет решаться на заседании правительства. Вероятно, на этой неделе ГСРЭ утвердит и тарифы на газ.

Минэнерго отмечает, что компенсации на газ потребуются. На них во второй половине 2023 года из бюджета планируют выделить 54,5 млн. евро с НДС. Установленные компенсации будут действовать до 31 декабря 2023 года.

Сейчас люди, которые используют газ для приготовления пищи, платят 2,39 евро за куб. м (без компенсации или 1,40 евро с компенсацией), плюс 56 центов - абонентская плата.

Те, кто используют газ для отопления платят: 1,91 евро без компенсации или 0,92 евро с компенсацией и 3,99 евро - абонентская плата.

ГСРЭ ранее представляла возможные тарифы на газ с 1 июля):

VERT prognozuojami dujų tarifai buitiniams vartotojams © VERT

Министерство отмечает, что если не будет компенсации цен на газ, тариф увеличился бы больше чем на 40%.