Стаканчик для кофе бесплатно давать не будут: стоить будет до 10 центов

– Новшество вступит в силу с мая, у нас есть время на принятие решений. На прошлой неделе, когда парламент принят постановление, мы информировали о нем европейскую команду, которая разрабатывает тару. Они сказали, что в Европе пока таких изменений нет. А в Швеции тара, состоящая из пластика на 100%, станет платной. Напомним, что стаканчики Circle-K в Европе содержат всего 5% пластика.

Кроме того, отмечается, что эту тару литовцы массово не будут заменять многоразовыми эквивалентами.

– В этом весь вопрос, ведь сейчас стоимость стаканчика включена в стоимость напитка. Не кажется ли нелогичным, что за стаканчик будут брать двойную плату?

– Вы правы. Мы заметили, что на протяжении нескольких лет клиенты брали стаканчики для кофе, чтобы наливать в них другие напитки. Чтобы это ограничить, мы ввели плату за стаканчики. Вы можете не брать напиток, но взять стаканчик и заплатить за него в кассе 20 центов. То же самое будет и с пластиковым стаканчиком.

– Что даст введенная плата? Стаканчик не будет стоить евро. Вероятно, плата будет символической. Как вы считаете, это принесет пользу?