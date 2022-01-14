ССР: подозрения во взяточничестве предъявлены директору Вильнюсской клинической больницы

В расследовании ССР и Вильнюсской окружной прокуратуры подозрения предъявлены пятерым лицам: директору больницы Наримантасу Маркявичюсу и четверым врачам.

Данное досудебное расследование было начато после получения информации от пациента о возможном вымогании взятки.

Собранные в ходе расследования данные позволяют обоснованно полагать, что врачи Вильнюсской городской клинической больницы требовали и принимали у пациентов взятки за оказание медицинских услуг, проведение операций. Суммы взяток могли составлять от 100 до 400 евро за услугу.

Всем подозреваемым выбрана мера пресечения - подписка о невыезде и обязательство не общаться с определенными лицами.