ССР начала расследование обстоятельств вакцинации от COVID-19 в вильнюсской Жальгирисской клинике

В четверг служба сообщила, что при проверке сообщения, в котором были изложены обстоятельства вакцинации, выяснилось, что в этой больнице в нарушение очередности от COVID-19 были привиты около 20 человек, которые не были работниками больницы и не входили в приоритетные группы населения.

"По причине массовости нарушения государство могло понести большой нематериальный ущерб, в виде нарушения принципов законности, справедливости, прозрачности государства и интересов других людей", – утверждает ССР.

Было начато досудебное расследование злоупотреблений, подозрения пока никому не предъявлены.

ССР рассматривала полученное членами Сейма сообщение о случаях в упомянутой больнице, в Паневежской Республиканской больнице, Шилутской больнице, на Станции скорой медицинской помощи Шилале ЗАО Ambulansas. С целью оценки предоставленной информации и сбора дополнительной значимой информации, было получено и рассмотрено более 20 писем с большим объемом данных, было проведено 11 опросов в Вильнюсе, Паневежисе и Клайпеде.

По сообщению ССР, в отношении прочих медучерждений было принято решение не начинать досудебное расследование.

В случаях с Паневежской Республиканской больницей и Шилутской больницей не было получено данных и не было выявлено нарушений установленного порядка вакцинации.

В случае со Станцией скорой медицинской помощи Шилале ЗАО Ambulansas было установлено, что четыре человека не должны были быть внесены в список вакцинации от COVID-19.

"Поскольку в данном случае не был выявлен большой ущерб (случаи единичны), было решено, что могло иметь место нарушение правового акта, поэтому, при наличии оснований, может решаться вопрос о личной административной и (или) служебной ответственности", – говорится в сообщении.

Учитывая это, ССР намерена передать информацию Национальному центру общественного здравоохранения, Шилальской районной администрации и Шилальской районной больнице.

Расследование проводит Центральной следственное управление ССР. Его контролируют прокуроры Отдела расследования огрпреступлений и коррупции Вильнюсской окружной прокуратуры.

Прививали преподавателей Вильнюсского университета (ВУ), у которых нет договоров с больницей

В начале января BNS сообщало о возможных нарушениях в Вильнюсской университетской Жальгирисской клинике, когда были привиты восемь преподавателей Института одонтологии ВУ, у которых не было договора с больницей, а также одна из основателей института, находящаяся на пенсии.

Тогда министерство здравоохранения сообщало, что начало расследование, однако его выводов пока нет.

Глава больницы Витауте Печюлене сообщила тогда BNS, что преподаватели были привиты, поскольку с 1 февраля они придут работать с пациентами и студентами – они будут временно трудоустроены в обычном порядке, поскольку Одонтологический институт ВУ является учреждением с клинической базой.

Директор также подтвердила, что среди привитых есть и дочь европарламентария Юозаса Олекаса, Лаура Линкявичене, ее муж Томас Линкявичюс и другие лица.

После заявления трех консерваторов в прокуратуру последняя поручила расследовать случаи ССР.