"Мы получаем все больше информации, и не только в Литве, есть риск того, что может сформироваться "черный рынок" вакцин", – заявил в четверг на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы директор ССР Жидрунас Барткус.
Он утверждает, что в данный момент нет данных о том, что такой процесс происходит в Литве, однако риск возникает. По словам Ж. Барткуса, зачатки "черного рынка" есть в других странах.
Глава ССР сказал, что по этой причине необходимо постоянно следить за определенными данными, которые могли бы сигнализировать о наличии или отсутствии "черного рынка".
По его словам, зная, сколько вакцин выдано учреждениям здравоохранения, должны совпадать три составляющие: количества вакцинированных, остаток доз в учреждениях и количество утраченных доз.
"Если бой или другие виды потери вакцины будут большими, то это будет сигнализировать о рисках, о том, что эта шестая доза из ампулы или якобы разбившаяся ампула могли попасть на "черный рынок", – сказал Ж. Барткус.
Он отметил, что в данный момент у ССР нет возможности контролировать такие данные, поскольку введение информации в электронную систему здравоохранения e.sveikata запаздывает, информация часто корректируется.
По данным Департамента статистики, в данный момент первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 тыс. 358 человек, двумя дозами – 8 262 человека.
В Литве идет вакцинация препаратом компаний BioNTech и Pfizer, а также Moderna.
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