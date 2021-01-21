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Служба спецрасследований (ССР) Литвы сообщила, что все чаще получает данные о риске формирования "черного рынка" вакцин от COVID-19.
Skiepijimas nuo koronaviruso
Skiepijimas nuo koronaviruso
© Vida Press

"Мы получаем все больше информации, и не только в Литве, есть риск того, что может сформироваться "черный рынок" вакцин", – заявил в четверг на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Сейма Литвы директор ССР Жидрунас Барткус.

Он утверждает, что в данный момент нет данных о том, что такой процесс происходит в Литве, однако риск возникает. По словам Ж. Барткуса, зачатки "черного рынка" есть в других странах.

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Глава ССР сказал, что по этой причине необходимо постоянно следить за определенными данными, которые могли бы сигнализировать о наличии или отсутствии "черного рынка".

По его словам, зная, сколько вакцин выдано учреждениям здравоохранения, должны совпадать три составляющие: количества вакцинированных, остаток доз в учреждениях и количество утраченных доз.

"Если бой или другие виды потери вакцины будут большими, то это будет сигнализировать о рисках, о том, что эта шестая доза из ампулы или якобы разбившаяся ампула могли попасть на "черный рынок", – сказал Ж. Барткус.

Он отметил, что в данный момент у ССР нет возможности контролировать такие данные, поскольку введение информации в электронную систему здравоохранения e.sveikata запаздывает, информация часто корректируется.

По данным Департамента статистики, в данный момент первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 56 тыс. 358 человек, двумя дозами – 8 262 человека.

В Литве идет вакцинация препаратом компаний BioNTech и Pfizer, а также Moderna.

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