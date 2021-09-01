ССР: двух адвокатов из Каунаса подозревают подкупе судьи

По данным досудебного расследования, Каунасский адвокат Б. Л., являвшийся многие годы судьей, договорился с действующей в Каунасе адвокатом В. Г. о том, чтобы она, действуя совместно с работником адвокатской конторы Т. Г., передала незаконное вознаграждение судье Каунасской палаты Каунасского окружного суда Римантасу Григасу.