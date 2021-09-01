ССР: двух адвокатов из Каунаса подозревают подкупе судьи

По данным досудебного расследования, Каунасский адвокат Б. Л., являвшийся многие годы судьей, договорился с действующей в Каунасе адвокатом В. Г. о том, чтобы она, действуя совместно с работником адвокатской конторы Т. Г., передала незаконное вознаграждение судье Каунасской палаты Каунасского окружного суда Римантасу Григасу.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Уточняют ограничения: с 13 сентября без "паспорта возможностей" будет доступно больше мест
Правительство Литвы может расширить список мест,...
Правительство Литвы одобрило повышение минимальной зарплаты до 730 евро "на бумаге" (7)
Правительство Литвы одобрило повышение минимальной...
В Литве наступило 1 сентября, но прогнозы не радуют: контактное обучение может продлиться всего две недели (54)
В среду ученики возвращаются за парты, новый учебный...
Подробности о погибшем пожарном: коллеги не смогли остановить кровотечение (57)
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте в среду...
Полиция рассказала, каким группам водителей будет больше внимания уделять в сентябре
В сентябре количество водителей на дорогах Литвы...