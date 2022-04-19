Одни мигранты находятся в Литве 4, а другие 8 месяцев, сообщает LNK. Некоторые из них уже выучили и несколько фраз на литовском языке.

В Литве нелегальные мигранты могут содержаться в специальных центрах без права выхода из них - 6 месяцев, этот срок может быть продлен еще на такой же срок.

"В этом плане особых послаблений не будет, даже если их перемещение не будет ограничено. Они должны жить в центрах для мигрантов", – сказал LNK вице-министр МВД Арнольдас Абрамавичюс.

После окончания срока содержания под стражей суд может продлить этот срок еще до 18 месяцев.

Но в суд обращаются только тогда, когда иностранцы злонамеренно не общаются со специалистами.

Сейчас протекает активный процесс возвращения иностранцев на их родину. Всего вернули больше 1000 мигрантов. 600 из них - за три месяца этого года.

"Стало немного меньше желающих вернуться по собственному желанию. Но планируются и принудительные возвращения. Какое-то количество нелегалов, не получивших убежище, вернут на родину принудительно", – сказал глава СОГГ Рустам Любаев.

"Принудительное возвращение, это такой процесс реадмиссии, к сожалению, он охватывает лишь несколько третьих стран. И большая часть мигрантов – 2/3 - это иракцы. А с Ираком нет договора о реадмиссии. Поэтому сейчас ведутся переговоры", – сказал Абрамавичюс.

Пока нет договоренности с Ираком, Литва не сможет вернуть на родину иракцев, не получивших в нашей стране убежище. Новую заявку о предоставлении убежища такие люди могут подать только через 5 лет.

Даже после того как мигранты получают разрешение выходить за пределы центра, в котором живут, они не могут самовольно покинуть территорию Литвы. Однако никто не проверяет, соблюдают ли они такое требование.

"Они любым способом пытаются покинуть Литву и интегрироваться где-то в другом месте. Думаю, что у наших ведомств есть опыт интеграции приезжих и других стран, если люди этого хотят", – сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Мигранты, с которыми говорили журналисты LNK, утверждают, что хотят остаться в Литве.

"Я останусь в Литве. Это такая же страна ЕС, как и другие. Все они одинаковые", – сказал один мигрант.

Другой заметил, что хочет остаться в Европе, куда он и приехал. На вопрос, хочет он остаться в Европе или в Литве, он уточнил, что в Литве, поскольку она является частью Европы. Мигрант сказал, что намерен искать работу, поскольку является программистом.

"Неважно, мы можем выполнять любую работу", – сказал другой мигрант.

Любаев заметил, что это может быть не последний кризис беженцев. И не только в Литве, а во всей Восточной Европе. Россия и Беларусь могут любыми способами мстить за действующие санкции, уже есть и новые маршруты.

"Мы фиксируем все больше фактов прибытия нелегалов в РФ, потом они разными путями едут в Беларусь", – сказал Любаев.

В этом году планируют закрыть лагеря мигрантов в Вильнюсском районе и в Медининкай.

Из Медининкай мигрантов планируют перевезти в Пабраде или Кибартай.